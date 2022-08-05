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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 4 شهداء من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 اعوام في استهداف الاحتلال الاسرائيلي لمدينة غزة حتى اللحظة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: على العدو الذي بدأ العدوان أن يتحمل المسؤولية كاملة
زياد النخالة: لا خطوط حمراء لهذه المعركة وأعلنها أمام الشعب الفلسطيني وستكون "تل أبيب" تحت ضربات صواريخ المقاومة
الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري "سرايا القدس" تنعى القائد الجهادي الكبير "تيسير الجعبري " الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة
الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 2 واصابة 19 اخرين في سلسلة استهدافات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حتى اللحظة
مراسلة العالم: استشهاد القيادي في الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري ومرافقه ونجاة نجل الجعبري في عملية اغتيال اسرائيلية وسط غزة
مراسلة العالم: شهيدان و15 إصابة في العدوان الإسرائيلي على وسط غزة
مراسلة العالم: استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسيير الجعبري ونجاة نجله بغارة لجيش الاحتلال على قطاع غزة
زياد النخالة: هذا اليوم للنصر وعلى العدو أن يتوقع قتالا ولا مهادنة واليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن واصابة 15 آخرين في عدوان إسرائيلي على قطاع غزة
زياد النخالة: هذا اليوم للنصر وعلى العدو أن يتوقع قتالا ولا مهادنة واليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.