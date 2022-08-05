الكشف عن 935,444 هجوم تصيّد واحتيال رقم في قطر خلال الربع الثاني من 2022

العالم _ قطر

واوضحت شركة كاسبرسكي الشركة الرائدة عالميًا في حلول وخدمات الأمن الإلكتروني، عن أن الهجمات التي تنطوي على تهديدات بفقدان البيانات، وتشمل التصيّد والاحتيال القائم على مبادئ الهندسة الاجتماعية في قطر بلغت نسبة 364%، وشهدت زيادة هائلة في الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع السابق، واكتشفت الحلول الأمنية لشركة كاسبرسكي 935,444 هجوم تصيّد وقعت في قطر في الربع الثاني من العام الجاري.

وتُستخدم مبادئ الهندسة الاجتماعية، التي يطلق عليها أحيانًا عمليات الاحتيال بـ "القرصنة البشرية"، بعدة طرق ولأغراض مختلفة، تهدف جميعها إلى الإيقاع بالمستخدمين المستهترين أو غير الحذرين، عبر جذبهم إلى مواقع مزيفة ودفعهم بالخداع إلى إدخال معلوماتهم الشخصية، التي تتضمّن في الغالب بيانات تسجيل الدخول إلى الحسابات المالية مثل كلمات مرور الحساب المصرفي أو تفاصيل بطاقة الدفع، إضافة إلى بيانات تسجيل الدخول إلى حسابات التواصل الاجتماعي، ما يفتح المجال أمام العديد من العمليات الخبيثة، كسرقة الأموال واختراق الشبكات المؤسسية.

ويحاول المحتالون في ذروة موسم العطلات، الإيقاع بالمسافرين الذين يبحثون عن أفضل وجهات السفر وأنسب أماكن الإقامة ورحلات الطيران سعرًا. ولاحظ باحثو كاسبرسكي زيادة في أنشطة الاحتيال المستعينة بصفحات التصيّد المستترة تحت غطاء حجوزات الطيران والفنادق، إذ وصل عدد محاولات المستخدمين فتح هذه المواقع في النصف الأول من العام 2022 في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا إلى 4,311 محاولة.

ويوصي خبراء كاسبرسكي المستخدمين باتباع التدابير التالية لحماية أنفسهم من هجمات التصيد والاحتيال الرقمية:



• إمعان النظر في شريط العنوان قبل إدخال أية معلومات حساسة، مثل بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور، بحثًا عن اختلاف في عنوان URL، كتهجئة مختلفة أو استخدام رموز خاصة بدلًا من الأحرف. ويمكن كذلك التحقق من شهادة الموقع بالنقر على أيقونة القفل الموجودة على يسار عنوان URL.

• تجنّب النقر على الروابط التي تأتي من مصادر غير معروفة (سواء برسائل البريد الإلكتروني أو عبر تطبيقات المراسلة أو شبكات التواصل الاجتماعي).

• زيارة الموقع الرسمي لشركة الطيران أو السفر عند تلقي "هدية" منها عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من وجود الهدية. كما يجب التحقق بعناية من الروابط المؤدية إلى صفحة الحصول على الهدية المزعومة.

• استخدام حل أمني موثوق به يمكن أن يحمي من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها وهجمات التصيّد. وتوصي كاسبرسكي باستخدام الحلّ Kaspersky Total Security.