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برهوم: العدو بدأ التصعيد وعليه أن يدفع الثمن

برهوم: العدو بدأ التصعيد وعليه أن يدفع الثمن
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية "حماس" فوزي برهوم، إن "العدو "الإسرائيلي" هو من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة، وارتكب جريمة جديدة، وعليه أن يدفع الثمن، ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

العالم- فلسطين

وأكد برهوم، في تصريحٍ صحفيٍّ مساء الجمعة، أن" المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة، وستقول كلمتها وبكل قوة، ولم يعد ممكناً القبول باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه."

وشدد برهوم على أن "المقاومة الباسلة ستدافع عن شعبنا وأهلنا في القطاع وبكل ما تملك، وستوازن الردع، وستبقى تلاحق الاحتلال، وستهزمه كما هزمته في كل المعارك وفي كل الساحات، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضا، داعيا كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين".

وبدأت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الجمعة، عدوانًا واسعًا على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "الجيش الصهيوني بدأ شن غارات في قطاع غزة، معلنًا عن "حالة خاصة في الجبهة الداخلية".

كما أعلن المتحدث الصهيوني "إطلاق ما وصفها بعملية "الفجر الصادق" ضد أهداف الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية" إصابة عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" بخان يونس".

كما أعلنت الوزارة "رفع حالة الجهوزية والاستعداد في جميع المستشفيات ومحطات الإسعاف في قطاع غزة".

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برهوم: العدو بدأ التصعيد وعليه أن يدفع الثمن

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