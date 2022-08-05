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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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حركة حماس: نؤكد أن العدو الصهيوني وحده يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا العدوان الغاشم
طارق السلمي متحدث الجهاد : جميع الخيارات مطروحة للرد على الجريمة وان القيادة العسكرية بسرايا القدس ستحدد نوعية الرد
طارق السلمي متحدث الجهاد : الاحتلال استخف بجهود الوسطاء لذلك فان الجهاد سيرد بشكل مباشر
طارق السلمي متحدث الجهاد : سيتم الرد على الجريمة بشكل مباشر وعلى الاحتلال ان يتحمل المسؤلية الكاملة
طارق السلمي متحدث الجهاد : الميدان هو الذي سيتحدث بشكل مباشر عن نوع الرد
طارق السلمي متحدث الجهاد : محور المقاومة اكد بانه على اهبة الاستعداد وسيقاتل لردع الاحتلال
طارق السلمي متحدث الجهاد : نحن امام جريمة واضحة حيث تم استهداف قادة سرايا القدس وان الامر متروك للقيادة العسكرية التي ستحدد المعركة
طارق السلمي متحدث الجهاد الإسلامي: جميع الخيارات مفتوحة أمام سرايا القدس والساعات القادمة ستكشف طبيعة الرد
القناة 12 الإسرائيلية: الليلة المقبلة ستكون ساخنة في الشمال والجنوب وتحذير من مغبة إطلاق صواريخ من الأراضي اللبناني
حركة فتح الانتفاضة تنعى الشهداء الذين استشهدوا في العدوان على غزة ونؤكد بأن الساعات القادمة سيرى العدو المقاومة وهي تثأر لدماء شهدائنا
مراسلة العالم: المقاومة لم تتوقف يوما عن الاعداد وان الجهاد الاسلامي اجرت تدريبات مهمة قبل ايام
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش
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