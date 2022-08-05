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الجبهة الشعبية: المقاومة الفلسطينية جسد واحد وقَلب واحد ينبض بروح المقاومة وأن شعبنا الفلسطيني موحد خلفها

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

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بيان الجبهة الشعبية: المقاومة على قلب واحد ينبض بروح الجهاد

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