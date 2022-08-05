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القناة 12 الإسرائيلية: الليلة المقبلة ستكون ساخنة في الشمال والجنوب وتحذير من مغبة إطلاق صواريخ من الأراضي اللبناني

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

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