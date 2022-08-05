شاهد.. كاميرا العالم ترصد أجواء غزة بعد العدوان الاسرائيلي

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم خلال التغطية الخاصة بالعدوان الاسرائليلي على قطاع غزة، إن هناك حديث عن ارتفاع عدد الشهداء الى 9 وحديث عن ان 50 طائرة مسيرة تحلق في سماء غزة,د

وتابعت: أن الاعلام الاسرائيلي يتحدث عن ان بنك الاهداف الاسرائيلي لن ينتهي بعد لكننا لم نشهد حتى الان رد المقاومة.

كما اردفت، أن المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة اكد بان الرد سيكون مشتركا من قبل كافة الفصائل الفلسطينية، مشيرة الى أن الفصائل الفلسطينية لم تعلن حتى الان عن الرد وكيف سيكون.

واشارت مراسلتنا الى أن هناك اخبار تفيد بان قوات الاحتلال قصفت منطقة بشرق قطاع غزة.

واوضحت مراسلتنا أن هناك حديث عن استنفار وتفعيل لمنظومة القبة الحديدية وان الاحتلال يقوم باجراءات احترازية.



هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9 وإصابة أكثر من 44 آخرين.



وأضافت أن من بين الشهداء طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات ومدنيين، فيما قالت مصادر في حركة الجهاد إن الغارة أدت إلى استشهاد تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس. هذا وأعلن جيش الإحتلال تفعيل القبة الحديدية، تحسبا لرد المقاومة، وأغلق المستوطنات الموجودة في منطقة غلاف غزة فيما فتحت الملاجئ في مستوطنات اسدود وبئر السبع ويفنيه.

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