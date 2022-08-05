حماس: العدو بدأ التصعيد وعليه أن يتحمل التبعات

العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيان لها الجمعة: "الجعبري استهدفته يد الغدر الصهيونية عصر اليوم الجمعة بعد مسيرة حافلة بالتضحية والعطاء والجهاد لوطنه ولشعبه ولقضيته ولأمّته".

وأضافت: "أن شعبنا الفلسطيني إذ يودع اليوم قائدا ومجاهدا فذا لحق بركب القادة الشهداء، فإننا نؤكد أن العدو الصهيوني وحده يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا العدوان الغاشم".

وأكدت أن "جرائم العدو في استهداف شعبنا وأبطاله المقاومين، لن يكون مصيرها سوى الخيبة والخسارة، ولن تدفع مقاومتنا إلا للمضي قدماً على طريق ذات الشوكة دفاعاً عن شعبنا وحقوقه المشروعة حتى تحرير الأرض والمقدسات وتحقيق حلم العودة".

بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم: إن "العدو "الإسرائيلي" هو من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة، وارتكب جريمة جديدة، وعليه أن يدفع الثمن، ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

وأكد برهوم، في تصريحٍ صحفيٍّ مساء الجمعة، أن "المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة، وستقول كلمتها وبكل قوة، ولم يعد ممكناً القبول باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه".

وشدد برهوم على أن" المقاومة الباسلة ستدافع عن شعبنا وأهلنا في القطاع وبكل ما تملك، وستوازن الردع، وستبقى تلاحق الاحتلال، وستهزمه كما هزمته في كل المعارك وفي كل الساحات، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضا، داعيا كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين."

وبدأت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الجمعة، عدوانًا واسعًا على مواقع متفرقة في قطاع غزة.