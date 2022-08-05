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دعوات لمسيرة حاشدة وسط رام الله رفضًا لعدوان الاحتلال على جنين وغزة

دعوات لمسيرة حاشدة وسط رام الله رفضًا لعدوان الاحتلال على جنين وغزة
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

دعت الحراكات الشعبية والشبابية إلى المشاركة في وقفة ومسيرة حاشدة، مساء اليوم الجمعة (5-8)؛ رفضًا لعدوان الاحتلال على جنين وقطاع غزة.

العالم- فلسطين

وأوضحت الدعوات أن "الوقفة والمسيرة ستكون على دوار المنارة وسط مدينة رام الله الساعة 8 مساء اليوم الجمعة".

وأكدت الدعوات "أهمية الحشد والمشاركة في المسيرة؛ رفضًا لعدوان الاحتلال على شعبنا في جنين وقطاع غزة".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدوانًا على قطاع غزة، استهدفت خلاله بالصواريخ عدة مناطق.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 8 مواطنين منهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابة 44 مواطنا بجراح مختلفة، حتى اللحظة.

كما زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، القائد تيسير محمود الجعبري، الذي ارتقى جرّاء استهدافٍ إسرائيليٍ بمدينة غزة.

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