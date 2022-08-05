متحدث الجهاد: الميدان هو الذي سيتحدث بشكل مباشر عن نوع الرد

العالم - خاص بالعالم

وقال السلمي في حديث لقناة العالم الإخبارية، خلال التغطية الخاصة بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، إن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي اغتال القيادي تيسير البجعري، هو جريمة واضحة حيث تم استهداف قادة سرايا القدس، وان الامر متروك للقيادة العسكرية التي ستحدد المعركة.

وأكد السلمي أن محور المقاومة على اهبة الاستعداد وسيقاتل لردع الاحتلال، وأن الميدان هو الذي سيتحدث بشكل مباشر عن نوع الرد.

وشدد المتحدث باسم الجهادالاسلامي، على أن الرد على الجريمة سيكون بشكل مباشر وعلى الاحتلال ان يتحمل المسؤلية الكاملة، مشيرا الى أن الاحتلال استخف بجهود الوسطاء لذلك فان الجهاد سيرد بشكل مباشر.

وأوضح السلمي أن جميع الخيارات مطروحة للرد على الجريمة وان القيادة العسكرية بسرايا القدس ستحدد نوعية الرد.

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