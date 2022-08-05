الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

في حديث لقناة العالم الاخبارية

متحدث الجهاد: الميدان هو الذي سيتحدث بشكل مباشر عن نوع الرد

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث بإسم حركة الجهاد الاسلامي طارق السلمي أن جميع الخيارات مفتوحة أمام سرايا القدس بالرد على العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

العالم - خاص بالعالم

وقال السلمي في حديث لقناة العالم الإخبارية، خلال التغطية الخاصة بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، إن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي اغتال القيادي تيسير البجعري، هو جريمة واضحة حيث تم استهداف قادة سرايا القدس، وان الامر متروك للقيادة العسكرية التي ستحدد المعركة.

وأكد السلمي أن محور المقاومة على اهبة الاستعداد وسيقاتل لردع الاحتلال، وأن الميدان هو الذي سيتحدث بشكل مباشر عن نوع الرد.

وشدد المتحدث باسم الجهادالاسلامي، على أن الرد على الجريمة سيكون بشكل مباشر وعلى الاحتلال ان يتحمل المسؤلية الكاملة، مشيرا الى أن الاحتلال استخف بجهود الوسطاء لذلك فان الجهاد سيرد بشكل مباشر.

وأوضح السلمي أن جميع الخيارات مطروحة للرد على الجريمة وان القيادة العسكرية بسرايا القدس ستحدد نوعية الرد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

حماس: العدو بدأ التصعيد وعليه أن يتحمل التبعات

الجهاد الإسلامي: لن نتهاون في الرد على العدوان الذي يمثل إعلان حرب على شعبنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حزب الله: نؤيد الخطوات التي تتخذها الجهاد الاسلامي للرد على العدوان

هوكشتاين ومعادلة القوة اللبنانية

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. العراق.. رؤى متباينة للوصول للانتخابات المبكرة

لا خطوط حمراء وتل ابيب تحت مرمى صواريخ المقاومة الفلسطينية

فصائل المقاومة الفلسطينية: رد المقاومة قادم وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة

في حديث لقناة العالم الاخبارية متحدث الجهاد: الميدان هو الذي سيتحدث بشكل مباشر عن نوع الرد