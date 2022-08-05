مسؤول صيني: على أميركا تصحيح أخطائها فورا للخروج من الأزمة الراهنة

العالم ـ أسيا والباسفيك

وأشار قوان، الوزير المفوض بالسفارة الصينية في الولايات المتحدة، إلى الاحتجاج الذي قدمه البيت الأبيض للسفير الصيني على التدريبات العسكرية التي تقوم بها بكين منذ زيارة بيلوسي لتايوان، وقال إن الولايات المتحدة هي التي تهدد السلام والاستقرار.

وقال في إفادة صحفية "الجانب الأمريكى هو من يثير المشاكل... السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو أن يتخذ الجانب الأمريكي فورا إجراءات لتصحيح أخطائه ومحو الأثر الخطير لزيارة بيلوسي".

وحذر من الإجراءات المتصاعدة التي تهدد سياسة الولايات المتحدة الخاصة بمبدأ "صين واحدة".

وقال إنه يتعين على واشنطن "تجنب دفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار خطير صوب الصراع والمواجهة".

وكانت بيلوسي قد وصلت إلى تايوان، يوم الثلاثاء الماضي، كجزء من جولة وفد من الكونغرس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، متجاهلة التحذيرات الخاصة من إدارة بايدن بشأن المخاطر التي قد تجلبها زيارتها الدبلوماسية رفيعة المستوى من رد فعل حاد من الحكومة الصينية.