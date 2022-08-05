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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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يسرائيل هيوم: وزير الحرب غانتس يوافق على تجنيد ما يصل إلى 25 ألفا من جنود الاحتياط وفقًا للاحتياجات العملياتية
يسرائيل هيوم: وزير الحرب غانتس يوافق على تجنيد ما يصل إلى 25 ألفا من جنود الاحتياط وفقًا للاحتياجات العملياتية
وزارة الصحة بغزة في أحدث إحصائية: 10 شـــهـداء بينهم طفلة و55 جريحاً جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة
مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تغير على هدف شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يصف الغارة الإسرائيلية بالمجرمة والاستفزازية ويحمل الكيان المحتل عواقب جريمته المتهورة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يصف الغارة الإسرائيلية بالمجرمة والاستفزازية ويحمل الكيان المحتل عواقب جريمته المتهورة
ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يدين الهجوم البربري للكيان العنصري الإسرائيلي على غزة واغتيالها قادة من المقاومة ومواطنين غزلا
حزب الله يعبر عن تأييده لكافة الخطوات التي تتخذها قيادة حركة الجهاد الاسلامي للرد على العدوان وجرائمه المتمادية
حزب الله: الشعب الفلسطيني الذي قدم أغلى التضحيات على مدى سنين مقاومته لن تضعفه هذه الجريمة الاسرائيلية البشعة والغادرة
حزب الله يؤكد على وقوفه الدائم والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الشجاعة لتحرير أرضه وأسراه وتحقيق أهدافه المشروعة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يصف الغارة الإسرائيلية بالمجرمة والاستفزازية ويحمل الكيان المحتل عواقب جريمته المتهورة
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش
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