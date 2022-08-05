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يسرائيل هيوم: وزير الحرب غانتس يوافق على تجنيد ما يصل إلى 25 ألفا من جنود الاحتياط وفقًا للاحتياجات العملياتية

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

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'يسرائيل هيوم': غانتس يوافق على تجنيد ما يصل إلى 25 ألفا من جنود الاحتياط

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