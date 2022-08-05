الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: نؤيد الخطوات التي تتخذها الجهاد الاسلامي للرد على العدوان

حزب الله: نؤيد الخطوات التي تتخذها الجهاد الاسلامي للرد على العدوان
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

تقدّم حزب الله من حركة الجهاد الاسلامي بأحرّ التعازي والمواساة باستشهاد القائد تيسير الجعبري وعدد من القادة الميدانيين جراء العداون الإسرائيلي على قطاع غزة.

العالم - لبنان

وجاء في بيان حزب الله انّ "يتقدم حزب الله من الاخوة في حركة الجهاد الاسلامي بأحر التعازي والمواساة باستشهاد القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري وعدد من اخوانه القادة الميدانيين الذين نالوا الوسام الالهي الرفيع وحققوا أغلى أمانيهم بعد عمر طويل قضوه في الجهاد والمقاومة".

واضاف "ان الشعب الفلسطيني العزيز الذي قدم أغلى التضحيات على مدى سنين مقاومته الطويلة وزف عشرات الشهداء القادة لن تضعفه هذه الجريمة الاسرائيلية البشعة والغادرة بل ستزيده عزما على مواصلة الطريق حتى تحقيق الانتصار والتحرير".

وتابع البيان "ان حزب الله اذ يشيد بتكاتف فصائل المقاومة الفلسطينية كافة، يشدد على وحدة الموقف الذي يشكل العامل الأساس في الانتصار على العدو، ويؤكد على وقوفه الدائم والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الشجاعة لتحرير أرضه وأسراه وتحقيق أهدافه المشروعة، ويعبر بشكل صريح عن تأييده لكافة الخطوات التي تتخذها قيادة حركة الجهاد الاسلامي للرد على العدوان وجرائمه المتمادية".

روابط ذات صلة

لا خطوط حمراء وتل ابيب تحت مرمى صواريخ المقاومة الفلسطينية

متحدث الجهاد: الميدان هو الذي سيتحدث بشكل مباشر عن نوع الرد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ترقب لرد المقاومة الفلسطينية على اعتداءات الاحتلال، كيف سيكون؟

شاهد.. تشيع مهيب لجثمان الشهيد "تيسير الجعبري" في غزة

'يسرائيل هيوم': غانتس يوافق على تجنيد ما يصل إلى 25 ألفا من جنود الاحتياط

رئاسة السلطة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتطالب بوقفه فورا

مسؤول صيني: على أميركا تصحيح أخطائها فورا للخروج من الأزمة الراهنة

هل انتهت لعبة الوقت؟ وماذا يحوي المقطع الذي بثته المقاومة بلبنان؟