'يسرائيل هيوم': غانتس يوافق على تجنيد ما يصل إلى 25 ألفا من جنود الاحتياط

العالم- الاحتلال

ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، فإن "وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، وافق على استدعاء 25 ألفاً من جنود الإحتياط".

وأشارت صحيفة (معاريف) العبرية إلى أن" جيش الاحتلال نقل لواء النخبة (جولاني) وسلاح المدرعات إلى الحدود مع القطاع".

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "رئيس الأركان أوعز بفتح غرفة العمليات العليا لقيادة الأركان، والانتقال إلى حالة الطوارئ".

واغتال الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد.

وفي تصريحات للأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، توعد برد قاس ومعركة مفتوحة لا يعلم الاحتلال متى نهايتها.

وشدد النخالة أن "مواجهة العدوان سيكون موحد من كافة القوى، وتل أبيب ستكون تحت ضربات صواريخ المقاومة الفلسطينية".



