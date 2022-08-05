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كتائب أبو علي مصطفى: دماء القائد الجعبري وكل شهداء شعبنا لن تذهب هدرا

كتائب أبو علي مصطفى: دماء القائد الجعبري وكل شهداء شعبنا لن تذهب هدرا
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

نعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الذراع العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "الشهيد القائد تيسير الجعبري " أبو محمود" ، الذي استشهد في جريمة اغتيال صهيونية جبانة وسط مدينة غزة".

العالم- فلسطين

وقالت الكتائب في تصريح لها: "تتوجه الكتائب إلى الأخوة ورفاق السلاح في سرايا القدس وآل الجعبري بخالص العزاء باستشهاد القائد الكبير".

وأضافت "إن الاحتلال الصهيوني المجرم يتحمل المسؤولية كاملة عن اغتياله القائد الشهيد تيسير الجعبري وما سينجم عن جريمته".

وأكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أن" دماء القائد تيسير الجعبري "أبو محمود" وكل شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، وستنصب ناراً وحمماً على رؤوس الصهاينة الذين عليهم أن يحبسوا الأنفاس الآن وينتظروا رد المقاومة."

كما أكدت أن" الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في حالة انعقاد ولن تمر جريمة العدو الجبان مرور الكرام".

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كتائب أبو علي مصطفى: دماء القائد الجعبري وكل شهداء شعبنا لن تذهب هدرا

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