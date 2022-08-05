الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية باتجاه عسقلان وأسدود ومستوطنات غلاف غزة.

العالم- فلسطين

وأفادت مراسلة العالم بإطلاق صواريخ من غزة باتجاه الأراضي المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في غوش دان وبات يام وحولون وريشون لتسيون في تل أبيب.

بدورها قالت مصادر فلسطينية:" إن المقاومة تواصل إطلاق رشقات صاروخية كبيرة من غزة وصافرات الإنذار تدوي في فلسطين المحتلة".

و قالت وسائل اعلام محلية: "إن هناك شلل تام يصيب القبة الحديدة بفعل الرشقات الصاروخية الكثيفة والمتتالية من قطاع غزة".

و أفادت قناة "كان" العبرية: "انهالت الصواريخ على حولون وريشون لتسيون وبيت يام في تل أبيب بينما وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس و رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد في مؤتمر صحفي".

لا

ح

عع

روابط ذات صلة

مراسلة العالم: هناك ترقب لرد المقاومة الفلسطينية على اعتداءات الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة

كتائب أبو علي مصطفى: دماء القائد الجعبري وكل شهداء شعبنا لن تذهب هدرا

الخارجية العراقية توضح مستجدات الحراك ضد الاعتداء التركي

بنك الإسكان العماني يوضح سبب رفع مبلغ قسط التأمين

هنية يدين العدوان على غزة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تبعاته

تنسيق مصري قطري لتوحيد جهود الوساطة لوقف التصعيد في غزة