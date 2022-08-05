شاهد.. المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة

العالم- فلسطين
وأفادت مراسلة العالم بإطلاق صواريخ من غزة باتجاه الأراضي المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في غوش دان وبات يام وحولون وريشون لتسيون في تل أبيب.
بدورها قالت مصادر فلسطينية:" إن المقاومة تواصل إطلاق رشقات صاروخية كبيرة من غزة وصافرات الإنذار تدوي في فلسطين المحتلة".
و قالت وسائل اعلام محلية: "إن هناك شلل تام يصيب القبة الحديدة بفعل الرشقات الصاروخية الكثيفة والمتتالية من قطاع غزة".
و أفادت قناة "كان" العبرية: "انهالت الصواريخ على حولون وريشون لتسيون وبيت يام في تل أبيب بينما وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس و رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد في مؤتمر صحفي".
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