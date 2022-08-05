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سرايا القدس: قصفنا تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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