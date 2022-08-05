شاهد.. هكذا ارعب المقاومة الكيان الصهيوني

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم إن لهذه الساعة من دلالات رمزية لدى المقاومة حيث اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري في حركة الجهاد الاسلامي عن قصف تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء.

واضافت مراسلتنا بأن حتى اللحظة الرد كان من الجهاد الإسلامي لكن بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة.

هذا وقد أكد الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ألا خطوط حمراء في المعركة مع الإحتلال بعد عدوانه على غزة



وأضاف النخالة، ألا مكان للوساطات بعد اعتداءات جيش الإحتلال وارتقاء شهداء، مشددا على أن تل ابيب ستكون تحت ضربات صواريخ المقاومة، وأن على الإحتلال تحمل المسؤولية بعد أن بدأ المعركة. واعتبر النخالة أن المعركة هي امتحان لكل فصائل المقاومة وعلى الجميع مواجهة إعتداءات الإحتلال موحدين. وتوجه إلى مقاومي سرايا القدس مؤكدا ألا تراجع وأن هذا أمر ميداني بالتصرف حسب الخطة الموضوعة

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