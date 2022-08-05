الأردن يطالب "بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة"

العالم-الاردن

وطالبت وزارة الخارجية الأردنية "المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق".

الناطق باسم الوزارة هيثم أبو الفول، حذر من "التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي وترويع المدنيين" قائلا إنه "لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس".

وحسب بيان نشرته الوزارة عبر "تويتر" أضاف المتحدث أن "حل مشكلة قطاع غزة والحؤول دون تفاقم العنف يكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي".

وأوضح أن ذلك الحل يتمثل "بالعودة لطاولة المفاوضات لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".