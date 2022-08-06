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الرئيس التونسي يوجه انتقادا حادا للدول الغربية بسبب سياستها في التعامل مع ملف الهجرة

الرئيس التونسي يوجه انتقادا حادا للدول الغربية بسبب سياستها في التعامل مع ملف الهجرة
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات لسياسات الهجرة الغربية في ظل الاستقطاب الكبير  للكفاءات التونسية المتخصصة دون غيرها.

العالم - تونس

وقال سعيد في كلمة احتفاء بيوم العلم في تونس “قلت لكثير من المسؤولين من الخارج من يقرض من؟”، في إشارة الى القروض التي تتلقاها تونس من شركائها ومن الدول الغربية.

وتابع سعيد “نحن نقرضهم الكفاءات والعقول التي لا تقدر بمال”.

يغادر الآلاف من الكفاءات التونسية العالية ومن بينهم أطباء ومهندسون البلاد بسبب تفشي البطالة وتدني الأجور. ويذهب أغلبهم الى الدول الاوروبية ودول الخليج وأمريكا الشمالية.

لكن سعيد انتقد أيضا ما اعتبرها “سياسة انتقائية للهجرة” يتوخاها الغرب بسبب القيود المفروضة على نطاق واسع على هجرة التونسيين وحرية التنقل ما يدفع الكثير الى ركوب القوارب والتوجه الى السواحل الأوروبية بطرق غير شرعية.

ويعيش أكثر من مليون و700 الف تونسي في الخارج بينما قدر المرصد الوطني للهجرة في تونس عدد المغادرين للبلاد سنويا بنحو 36 ألف مهاجر.

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