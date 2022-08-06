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روسيا تفرض عقوبات على 62 مواطنا كنديا

روسيا تفرض عقوبات على 62 مواطنا كنديا
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات على 62 مواطنا كنديا؛ ردا على العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا في وقت سابق.

العالم - روسيا

وذكرت الخارجية الروسية- في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، مساء الجمعة- أن الكنديين المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الروسية، سيحظر عليهم دخول الأراضي الروسية.

وأضاف أنها أخذت بعين الاعتبار "درجة العداء" التي تميز حكومة جاستين ترودو، التي تخوض "أنشطة خبيثة ضد العالم الروسي والقيم التقليدية".

وأكدت الخارجية أن قائمة العقوبات هذه ليست الإجراء النهائي، وسيتم الإعلان عن مزيد من الإجراءات، في وقت لاحق.

وتأتي خطوة موسكو ردا على العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا في 27 يونيو و7 يوليو الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي طالت عددا من المسئولين والصحفيين والخبراء الروس، إضافة إلى بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل.

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