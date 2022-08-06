السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الروسي فينيك يمثل أمام المحكمة الأمريكية

الروسي فينيك يمثل أمام المحكمة الأمريكية
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المواطن الروسي ألكسندر فينيك المتهم بتبييض مليارات الدولارات عبر منصة لتجارة العملات الرقمية، مثل أمام المحكمة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا.

العالم - الأميركيتان

وقالت الوزارة في بيان لها،أن فينيك "لأول مرة مثل أمام القاضية سالي كيم في المحكمة الفدرالية بسان فرانسيسكو".

ومن المتوقع أن تبدأ المرافعات القضائية في قضية فينيك بعد أسابيع أو ربما أشهر من ظهوره الأول أمام المحكمة.

يذكر أن السلطات الأمريكية تتهم فينيك بتييض ما بين 4 و9 مليارات دولار عبر منصة BTC-e لتجارة العملات الرقمية. وتم اعتقاله بطلب أمريكي في اليونان عام 2017.

وبعد اعتقاله في اليونان طالبت كذلك فرنسا وروسيا بتسليمه، حيث يواجه اتهامات جنائية أيضا.

وقررت اليونان تسليمه لفرنسا، على الرغم من أن المتهم طلب تسليمه لروسيا. وبعد قبوعه في السجن الفرنسي تمت إعادته إلى اليونان، ومن هناك تم تسليمه للولايات المتحدة.

هذا وأشارت وكالة تاس، أن الخارجية الروسية اعربت عن استيائها إزاء تسليم المواطن الروسي للولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

بوتين وأردوغان يتفقان على بيع جزء من الغاز الروسي لتركيا بالروبل

موسكو تدعو واشنطن إلى إعادة أسلحتها النووية إلى أراضيها

أميركا تدعو المجتمع الدولي لعدم دعم انتخابات ميانمار في عام 2023

لافروف لبلينكن: ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا يطيل أمد النزاع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في طرابلس

شاهد بالفيديو.. الجهاد الاسلامي: الاحتمالات مفتوحة امام سرايا القدس لردع الاحتلال

الروسي فينيك يمثل أمام المحكمة الأمريكية

شاهد.. الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الاحتلال في غزة!

بوتين يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سورية وسلامتها

الصليب الأحمر يعرب عن قلقه من العدوان "الإسرائيلي" على غزة