الروسي فينيك يمثل أمام المحكمة الأمريكية

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وقالت الوزارة في بيان لها،أن فينيك "لأول مرة مثل أمام القاضية سالي كيم في المحكمة الفدرالية بسان فرانسيسكو".

ومن المتوقع أن تبدأ المرافعات القضائية في قضية فينيك بعد أسابيع أو ربما أشهر من ظهوره الأول أمام المحكمة.

يذكر أن السلطات الأمريكية تتهم فينيك بتييض ما بين 4 و9 مليارات دولار عبر منصة BTC-e لتجارة العملات الرقمية. وتم اعتقاله بطلب أمريكي في اليونان عام 2017.

وبعد اعتقاله في اليونان طالبت كذلك فرنسا وروسيا بتسليمه، حيث يواجه اتهامات جنائية أيضا.

وقررت اليونان تسليمه لفرنسا، على الرغم من أن المتهم طلب تسليمه لروسيا. وبعد قبوعه في السجن الفرنسي تمت إعادته إلى اليونان، ومن هناك تم تسليمه للولايات المتحدة.

هذا وأشارت وكالة تاس، أن الخارجية الروسية اعربت عن استيائها إزاء تسليم المواطن الروسي للولايات المتحدة.