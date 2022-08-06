حرب الاحتلال على غزة والرد الموحد لفصائل المقاومة

خاص بالعالم

ماذا يعني توسيع عدوانه واستدعاء قوات الاحتياط ما يكشف عن نية مبيتة ضد القطاع؟

كيف يقرأ كلام الامين العام للجهاد الاسلامي من انه لا خطوط حمراء في هذه المعركة وسرايا القدس ستتصرف؟

ما اهمية موقف فصائل المقاومة الموحد بوجه العدوان منعاً لاستفراد فصيل منها وحماس تقول ان الفصائل موحدة وستقول كلمتها؟

هل اربك عدوان الاحتلال على غزة الوفاق المصرية وتجاوز دورها غير آبه بتداعياته على مستوطناته؟

الكاتب والباحث السياسي حمزة البشتاوي

المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي

القيادي في حركة حماس فوزي برهوم

المختص بالشأن الاسرائيلي علاء الريماوي