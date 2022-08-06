شاهد.. الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الاحتلال في غزة!

خاص بالعالم

وقال البشتاوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة متوحدة في الميدان على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وقد تكاملت منذ معركة سيف القدس، استطاعت خلالها المقاومة ان تلقن الاحتلال درساً كبيراً من خلال قدرتها على الصمود وتحقيق الانجازات والدفاع عن القدس والمقدسات، رغم تصاعد عمليات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

هذا وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد كثفت من قصفها بالصورايخ، لتل ابيب والمدن والمستوطنات الاسرائيلية الاخرى رداً على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنتْ سرايا القدس أنّها قصفت تل أبيب وعدة مناطق إسرائيلية بأكثر من مئة صاروخ ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة باستمرار.

وادّعى جيش الاحتلال إطلاق ثمانين صاروخاً من غزة، واعترف بسقوط ستة واربعين منها الى الاراضي المحتلة واعتراض ثلاثة وثلاثين صاروخاً.

بدورها تبنت كتائب شهداء الاقصى والوية الناصر صلاح الدين، قصف موقعِ 'ناحل عوز' العسكري ومستوطنة 'كفر عزة' بالصواريخ.

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