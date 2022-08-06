العالم - الإمارات



وفي بيانٍ دعتْ السفارةُ مواطنيها الى ضرورةِ اتباعِ تعليماتِ السلامة الصادرة عن السلطاتِ الإسرائيلية وضرورةِ التواصل مع السفارة في الحالاتِ الطارئة.

كما وجهتْ سفارةُ البحرين في تل أبيب نداءً مماثلاً لمواطنيها في كيانِ الإحتلال إلى اتباعِ الاجراءاتِ الأمنيةِ الرسميةِ المعلَنة من قِبلِ السلطات الإسرائيلية. ودعتْهم إلى توخي الحيطةِ والحذر.

يذكر أن الاماراتَ والبحرين لم تعلنا موقفاً من العداونِ الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني لحد الأن.

ويواصلُ جيشُ الاحتلال الاسرائيلي شنَ عدوانهِ على قطاعِ غزة مستهدفاً العديدَ من المواقعِ العسكرية والمدنية، ما ادى الى استشهادِ 10 شهداءَ بينَهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري وطلفةٌ وامرأةٌ ورجلٌ مسن، واصابةِ نحوِ 80 آخرين بحسبِ وزارةِ الصحة الفلسطينية.

وكثفتْ حركةُ الجهاد الاسلامي قصفَها بالصورايخ، لتل ابيب والمدنِ والمستوطناتِ الاسرائيليةِ الاخرى رداً على العدوانِ الاسرائيلي على قطاع غزة. وأعلنتْ سرايا القدس أنّها قصفتْ تل أبيب وعدةَ مناطقَ إسرائيلية بأكثرَ من مئةِ صاروخ ودوتْ صفاراتُ الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطناتِ غلافِ غزة باستمرار. وادّعى جيشُ الاحتلال إطلاقَ ثمانين صاروخاً من غزة، واعترفَ بسقوطِ ستةٍ واربعينَ منها الى الاراضي المحتلة واعتراضِ ثلاثةٍ وثلاثين صاروخاً. بدورِها تبنتْ كتائبُ شهداءِ الاقصى والوية الناصر صلاح الدين، قصفَ موقعِ 'ناحل عوز' العسكري ومستوطنة 'كفر عزة' بالصواريخ.

