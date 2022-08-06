فصائل المقاومة بجنين: طرق المستوطنات بالضفة تحت رصاصنا

العالم-فلسطين

وأضافت الفصائل خلال مؤتمر صحفي مشترك، فجر السبت، بالتزامن مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن كافة طرق المستوطنات ستكون تحت رصاص المقاومة، ويمنع منذ هذه اللحظة تنقل المستوطنين في شوارع الضفة الغربية".

وحذرت الاحتلال الإسرائيلي من أن ارتكاب أية حماقة أخرى ضد قطاع غزة سيدفع ثمنها بالدماء.

وأكدت على "استمرارية المقاومة والدفاع عن أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده".

وضم المؤتمر المشترك ممثلون عن (كتائب شهداء الأقصى، سرايا القدس، كتائب القسام، كتائب ابو علي مصطفى".

وبدأت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الجمعة، عدوانًا واسعًا على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

واعلنت وزارة الصحة في غزة ان 11 اشخاص من بينهم طفلة عمرها 5 سنوات استشهدوا خلال هذه الغارات واصيب اكثر من 80 اخرون.