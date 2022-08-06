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مراسلة العالم: أكثر من 90 اصابة منذ أمس جراء العدوان الاسرائيلي على غزة

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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