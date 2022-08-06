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باعتراف الاحتلال: المقاومة في غزة اذا توعدت نفذت!

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد المختص بالشأن الاسرائيلي علاء الريماوي، ان المقاومة الفلسطينية تنفذ وعدها، والاحتلال الاسرائيلي بنفسه يعلن ان غزة اذا توعدت فعلت.

خاص بالعالم

وقال الريماوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان جيش الاحتلال اعلن في بيانه عن اصابته بعشرات الصواريخ واستهدفت اكثر من 17 موقعاً في الكيان توزعت ما بين الوسط والجنوب، وتحدث عن سلسلة من الصواريخ التي مازالت تطلق من قطاع غزة.

وتوقع الريماوي، بان تكون موجة التصعيد هذه لن تقل عن اربعة ايام، وان الاحداث يمكن ان تتزايد وترتفع وتيرتها، وان الاحتلال يتوقع بان تشترك الجبهتان جبهة غزة وجبهة الضفة الغربية، حيث يخشى الاحتلال من ردود المقاومة في الضفة تجاه المستوطنات الاسرائيلية، كما حذر الاحتلال من ان شمال مناطق الضفة كجنين ونابلس وطولكرم وغيرها قد تكون ساخنة ايضاً، اضافة الى توقع بوقوع احداث في مدينة القدس المحتلة.

هذا وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد كثفت من قصفها بالصورايخ، لتل ابيب والمدنِ والمستوطنات الاسرائيليةِ الاخرى رداً على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس أنّها قصفت تل أبيب وعدة مناطق إسرائيلية بأكثرَ من مئة صاروخ ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة باستمرار.

وادّعى جيش الاحتلال إطلاق ثمانين صاروخاً من غزة، واعترف بسقوط ستة واربعين منها الى الاراضي المحتلة واعتراض ثلاثة وثلاثين صاروخاً.

بدورها تبنت كتائب شهداء الاقصى والوية الناصر صلاح الدين، قصف موقعِ 'ناحل عوز' العسكري ومستوطنة 'كفر عزة' بالصواريخ.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق.

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