لحظة بلحظة.. استمرار العدوان الصهيوني على غزة لليوم الثاني والمقاومة تتصدى

العالم - فلسطين

وحسب آخر تحديثات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفر العدوان الصهيوني، عن ارتقاء 11 شهداء، أبرزهم قائد القطاع الشمالي في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، وبينهم طفلة (5 سنوات)، وسيدة (23 عاماً).



وسجلت محافظة شمال غزة شهيد واحد، ومحافظة غزة 6، ومحافظة خانيونس 4، بحسب "المرکز الفلسطيني للاعلام".



والشهداء هم، عماد عبد الرحيم شلح (50عامًا)، يوسف سلمان قدوم (24عامًا)، تيسير محمود الجعبري (50عامًا)، سلامة محارب عابد (41عامًا)، آلاء عبد الله قدوم (5 أعوام)، ديانا عدنان عطية العمور (23 عامًا)، محمد أحمد عبد الفتاح المدهون (26 عامًا)، فضل مصطفى زعرب (30 عامًا)، محمد حسن البيوك (35 عامًا)، أحمد عزام (24 عاماً)، وتميم غسان حجازي.



وذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرحى الذين دخلوا مستشفيات القطاع بلغ 79 جريحا، بينهم 23 طفلاً، و13 امرأة. ولفتت الصحة، إلى تسجيل 4 إصابات بحالة حرجة وخطيرة، و23 وصفت بالمتوسطة، و52 بالطفيفة. من جهتها ردت المقاومة الفلسطينية، بإطلاق رشقات صاروخية طالت مستوطنات غلاف غزة ومدن وسط الكيان الصهيوني. وأعلنت فصائل فلسطينية مختلفة عن إطلاق الرشقات ابتداء من الساعة التاسعة من مساء أمس الجمعة، ولا تزال تواصل عملها الجهادي في التصدي للعدوان الصهيوني حتى اللحظة.



وإليكم متابعة لأحداث العدوان الصهيوني في اليوم الثاني وتصدي المقاومة الفلسطينية لحظة بلحظة

12:10- الاعلام العبري: الاحتلال يُخلي جميع الشواطئ من "ريشون لتسيون" حتى مستوطنة زيكيم بسبب الأوضاع الميدانية مع قطاع غزة

12:07- الاعلام العبري: 180 صاروخًا أطلقتها المقاومة بغزة نحو المستوطنات والمدن الفلسطينية المحتلة

11:53- مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تقصف موقعًا شمالي غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

11:48- كايد الغول: لا ينبغي الركون الى روايات العدو الذي يروج أن المعركة انتهت باغتيال الجعبري

11:47- الاعلام العبري: حتى الآن تم إطلاق أكثر من 160 صاروخًا وقذيفة من غزة

11:45- كايد الغول: العملية الاسرائيلية الحالية ستفشل كما فشلت العمليات السابقة

11:43- مراسل العالم: وفد من حركة الجهاد الاسلامي يصل الى القاهرة

11:42- مراسل العالم: الاحتلال الاسرائيلي يخشى انفجار الجبهات الأربع ضده

11:39- مراسل العالم: وحدة الفصائل الفلسطينية تزعج الكيان الاسرائيلي

11:37- مراسل العالم: الاحتلال الاسرائيلي يسعى الى إبعاد حماس عن المشهد

لحظة القصف الجوي الإسرائيلي لموقع غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة:

خان يونس

11:36- مراسل العالم: اعلام الكيان الاسرائيلي يؤكد وقوع اصابات جراء صواريخ المقاومة

11:33- الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب للعالم: المعركة الحالية لن تنتهي في يوم أو يومين وانما ستتواصل من أجل استنزاف الكيان الصهيوني

11:28- مراسلة العالم: طائرات الاحتلال تستهدف دراجة نارية في حي الشجاعية شرقي غزة

11:27- المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة من الصواريخ باتجاه غلاف غزة

11:26- مراسلة العالم: المقاومة الفلسطينية ترفض في الوقت الراهن التهدئة والهدنة

* المتحدث باسم حرکة الجهاد الاسلامي: لانعول علی الدول المطبعة بل علی هذه الدولة..

أکد المتحدث باسم حرکة الجهاد الاسلامي داوود شهاب في تصريح خاص لقناة العالم، ان استراتيجية الحرکة ترتكز على استمرار المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

وکشف داوود شهاب في حديث لقناة العالم ان الاحتلال استجدى من سرايا القدس الغاء الاستنفار قبل العدوان.

وصرح المتحدث باسم حرکة الجهاد الاسلامي اننا "خسرنا القائد الجعبري ولكن لدينا جيشا من القادة".

وحذر شهاب من ان الاحتلال يسعى الى اثارة الخلافات والفتن بين فصائل المقاومة الفلسطينية ولكنه لن ينجح.

وأوضح ان المعركة الحالية قد تستمر الى أسابيع واننا نعول على دعم أمتنا، مؤکداً اننا لا نعول على الأنظمة التي تطبع علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي ولا نرجو منها خيرا.

وتابع شهاب قائلاً: نعول على دعم أمتنا الاسلامية ومحور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الاسلامية.

11:19- داوود شهاب: لا نعول على الأنظمة التي تطبع علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي ولا نرجو منها خيرا

11:09- الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب لقناة العالم: خسرنا القائد الجعبري ولكن لدينا جيشا من القادة

11:08- مراسلة العالم: استشهاد مواطن داخل مجمع ناصر الطبي بعد القصف الاسرائيلي بجوار مسجد التقوى بخانيونس جنوب قطاع غزة

11:08- داوود شهاب: الكيان الصهيوني فشل في توفير الأمن للمستوطنين الذين خرجوا من حظر التجول الى الدخول في الملاجئ

11:06- داوود شهاب: لا ينبغي الوقوع في فخ الدعاية الصهيونية من أنها تستهدف الجهاد الاسلامي دون غيرها

11:05- الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب لقناة العالم: العدوان الصهيوني لا يستهدف الجهاد الاسلامي وحسب وانما الفلسطينيين برمتهم

08:56 سرايا القدس تعلن عن قصف مستوطنة علوميم بعدد من الصواريخ.

* مراسلة العالم: المقاومة الفلسطينية بغزة ترفض التهدئة لهذا السبب..

افادت مراسلة العالم في قطاع غزة، ان فصائل المقاومة الفلسطينية مازالت تطلق رشاقاتها الصاروخية باتجاه الارض المحتلة وسط صفارات الانذار التي تدوي في الداخل المحتل.

وقالت مراسلتنا في تغطية خاصة بالعدوان الاسرائيلي على غزة:ان هناك حالة من الغضب لدى فصائل المقاومة الفلسطينية ولهذا فانها ترفض التهدئة والهدنة مع كيان الاسرائيلي الاسرائيلي، وتواصل اطلاق مقذوفاتها الصاروخية فيما مازال غارات الاحتلال لم يتوقف طيلة الليلة الماضية. واوضحت مراسلتنا، ان الاحتلال يعتقد انه حقق اهداف من العدوان غير ان المقاومة تؤكد ان الاحتلال ليس بيده تحديد وقت خوض المعركة وانهائها. كما اوضحت مراسلتنا ان اكثر من 90 اصابة وقعت منذ امس جراء العدوان الاسرائيلي على غزة، مشيرة الى ان الاحتلال الاسرائيلي خفض من غاراته على القطاع.





08:52 شهيد خانيونس هو تميم غسان حجازي في العشرينات من العمر.



08:45 كتائب شهداء الأقصى "لواء العامودي" تعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنة سديروت بعدد من الصواريخ.



08:42 صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.



08:41 طائرات الاحتلال بدون طيار تقصف أرضًا زراعية شرق الشجاعية.

* القيادي في حماس فوزي برهوم: كانت هناك نوايا مبيتة من قبل الاحتلال بشن حرب ضد غزة

وصف القيادي في حركة حماس فوزي برهوم، العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بالخطير ويكشف انه كانت هناك نوايا مبيتة من قبل الاحتلال بشن حرب ضد غزة واستهداف المقاومة الفلسطينية.

وقال برهوم: ان كيان الاحتلال الاسرائيلي مهّد عدوانه اولاً بحصار شديد على غزة واغلاق كافة المعابر وقام بتهديدات على مستوى عسكري وامني وسياسي ومن ثم بدأ الهجوم على غزة واستهدف المباني السكنية وقيادات عسكرية لحركة الجهاد الاسلامي وسرايا القدس ومدنيين، ومازال حتى الان القصف الاسرائيلي مستمر على غزة.

واوضح برهوم، ان المقاومة الفلسطينية بدأت بالرد على عدوان الاحتلال، حيث بدأت غرفة العمليات المشتركة للمقاومة، التنسيق بشأن كيفية سيتم التعامل والرد مع الاحتلال بما يضمن وضع حد لاستمرار استباحة قطاع غزة.





08:35 شهيد في مجمع ناصر الطبي نتيجة للقصف الإسرائيلي الأخير على منطقة الزنة شرق خانيونس، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 11 شهيداً منذ بداية العدوان على غزة.



08:29 3 إصابات وصلت مستشفى ناصر في القصف الإسرائيلي الذي استهدف أرضًا زراعية في منطقة الزنة شرق خانيونس.



08:25 إصابتان في القصف الإسرائيلي الذي استهدف أرضًا زراعية في منطقة الزنة شرق خانيونس.



08:14 طائرات الاحتلال تستهدف أرضًا زراعية شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

* الجهاد الاسلامي: الاحتمالات مفتوحة امام سرايا القدس لردع الاحتلال

اكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، ان فصائل المقاومة الفلسطينية اخذت منذ ارتكاب الجريمة الغادرة لكيان الاحتلال الاسرائيلي باغتيال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي تيسير الجعبري، قراراً استراتيجياً وبأجماع وطني فلسطيني للرد على هذه الجريمة.

وقال سلمي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان صواريخ المقاومة وصواريخ سرايا القدس تفجر ينابيع الحرية وتؤكد على الرد والانتقام من هذا العدو، حيث امطرت الاراضي المحتلة وسط تل ابيب وكل مستوطنات غلاف قطاع غزة بالصواريخ.

واوضح سلمي، ان المقاومة اكدت انها لن تمرر هذه الجريمة، وان الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية الكاملة وسيدفع ثمن جرائمه التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً الى ان الاحتمالات مفتوحة امام قوى المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس لردع الاحتلال الاسرائيلي.





08:13 المتحدث باسم جيش الاحتلال: 30 غارة استهدفت أكثر من 40 هدفًا تابعًا للجهاد الاسلامي بواسطة 55 صاروخًا وقذيفة.



08:07 رشقات صاروخية جديدة تنطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.



08:04 الجبهة الداخلية الإسرائيلية: وفقًا لتقييم الوضع يجب على سكان غلاف غزة الاستمرار في البقاء بالقرب من مناطق محصنة حتى إشعار آخر.



08:02 يديعوت أحرونوت: إغلاق شواطئ ريشون لتسيون وعسقلان وأسدود وبلماخيم وزكيم ونتسانيم بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من غزة.