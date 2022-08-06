السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب للعالم: المقاومة الفلسطينية هي التي تحدد وقت انتهاء المعركة الحالية وليس الاحتلال

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طائرات الاحتلال تقصف موقعا شمال خان يونس

شهيد وجرحى جراء القصف "الاسرائيلي" بغزة في اليوم الثاني من العدوان

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: للمرة الاولى يحدث هذا الامر في تاريخ فلسطين

اعرف حرملة زمانك 

تونس تدين عدوان الاحتلال 'الإسرائيلي' على قطاع غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس