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الاعلام العبري: 180 صاروخًا أطلقتها المقاومة بغزة نحو المستوطنات والمدن الفلسطينية المحتلة

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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