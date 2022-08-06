هل هناك حرب كبيرة تخوضها المقاومة، وماذا يعني اهتزاز تل ابيب بدوي صفارات الانذار؟

العالم- ما رأيكم

ويرى مراقبون، ان صفارات الانذار يجب ان تدوى ليس فقط في جنوب تل ابيب، بل على امتداد الارض الفلسطينية المحتلة عام 48، لان العدو ارتكب جريمة كبرى وخطأً استراتيجياً كبيراً.

واكد هؤلاء المراقبون، ان الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة متوحدة في الميدان على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وقد تكاملت منذ معركة سيف القدس، استطاعت خلالها المقاومة ان تلقن الاحتلال درساً كبيراً من خلال قدرتها على الصمود وتحقيق الانجازات والدفاع عن القدس والمقدسات، رغم تصاعد عمليات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

واكدت حركة الجهاد الاسلامي من جانبها، ان فصائل المقاومة الفلسطينية اخذت بعد ارتكاب الاحتلال جريمته الغادرة باغتيال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي تيسير الجعبري، قراراً استراتيجياً وبأجماع وطني فلسطيني للرد على هذه الجريمة، والانتقام من هذا العدو، حيث امطرت الاراضي المحتلة وسط تل ابيب وكل مستوطنات غلاف قطاع غزة بالصواريخ، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة ودفع ثمن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وشددو على ان كل الاحتمالات مفتوحة امام قوى المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس لردع الاحتلال الاسرائيلي.

فيما، وصفت حركة حماس، العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بالخطير وقالت انه يكشف انه كانت هناك نوايا مبيتة من قبل الاحتلال بشن حرب ضد غزة واستهداف المقاومة الفلسطينية، ومهدّ عدوانه أولاً بحصار شديد على غزة واغلاق كافة المعابر والتهديد على مستوى عسكري وامني وسياسي ومن ثم بدأ الهجوم على غزة مستهدفاً بذلك المباني السكنية ومدنيين وقيادات عسكرية لحركة الجهاد الاسلامي وسرايا القدس.

اما المختصون بالشأن الاسرائيلي فقد اكدوا ان المقاومة الفلسطينية تنفذ وعدها، والاحتلال الاسرائيلي بنفسه يعلن ان غزة اذا توعدت نفذت.

وتوقعوا هؤلاء المختصون، بان تكون موجة التصعيد هذه لن تقل عن اربعة ايام، وان الاحداث يمكن ان تتزايد وترتفع وتيرتها، وان الاحتلال يتوقع بان تشترك الجبهتان جبهة غزة وجبهة الضفة الغربية، حيث يخشى الاحتلال من ردود المقاومة في الضفة تجاه المستوطنات الاسرائيلية، كما حذر الاحتلال من ان شمال مناطق الضفة كجنين ونابلس وطولكرم وغيرها قد تكون ساخنة ايضاً، اضافة الى توقع بوقوع احداث في مدينة القدس المحتلة.

ما رأيكم..

هل اعلن الاحتلال الحرب على غزة بعد عدوانه عليها باستهداف القيادي في حركة الجهاد الاسلامي تيسير الجعبري؟

ماذا يعني توسيع العدوان الاسرائيلي واستدعاء قوات الاحتياط ما يكشف عن نية مبيتة ضد قطاع غزة؟

ما اهمية موقف فصائل المقاومة الموحد بوجه العدوان منعاً لاستفراد فصيل منها؟