سرايا القدس تستهدف مغتصبة علوميم برشقة صاروخية

العالم-فلسطين

وأعلن الإعلام العبرية عن إصابة مستوطن جراء سقوط صاروخ في منطقة نيريم في أشكول.

ويأتي استهداف المغتصبة ضمن إطار الرد على جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت "الجهاد الإسلامي" أمس، إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية ردا على اغتيال القيادي بالحركة تيسير الجعبري، في حين أصيب 4 "إسرائيليين".

وبدأت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الجمعة، عدوانًا واسعًا على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وحسب آخر تحديثات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفر العدوان الصهيوني، عن ارتقاء 11 شهيدًا، أبرزهم قائد القطاع الشمالي في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، ومنهم طفلة (5 سنوات)، وسيدة (23 عاماً).