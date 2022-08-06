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الجهاد الإسلامي: الوضع يتجه للتصعيد

الجهاد الإسلامي: الوضع يتجه للتصعيد
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

 قال مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، إنه لا حديث عن تهدئة أو وساطات حتى اللحظة مع استمرار موجة التصعيد والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة .

العالم-فلسطين

واشار المصدر في الجهاد الإسلامي الى أن "الوضع يتجه للتصعيد".

ومن جانبها، أعلنت سرايا القدس ، الجناح العسكري لحركة الجهاد، استشهاد قائدها "تيسير محمود الجعبري" عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية الذي ارتقى جراء غارة إسرائيلية استهدفته مساء أمس بمدينة غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف الأهداف في قطاع غزة ، في وقت تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والمدن الإسرائيلية.

و أعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد11 مواطنين بينهم طفلة، وإصابة 80 آخرين في سلسلة استهدافات للاحتلال الاسرائيلي بقطاع غزة.

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