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مراسل العالم: الحياة مشلولة بالكامل في المدن الفلسطينية المحتلة

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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