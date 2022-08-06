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أبو مجاهد اسماعيل: رغم القصف الاسرائيلي لغزة إلا أن مجاهدي سرايا القدس يواصلون قصف مواقع الاحتلال

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

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