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مراسلة العالم: عدد المستشفيات والخدمات الطبية لا تلبي حجم العدوان الاسرائيلي

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

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