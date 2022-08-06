جماعات صهيونية تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غدا

العالم-فلسطين

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثفت "جماعات الهيكل" عبر مواقعها وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات جماعية كبيرة، وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، في السابع من آب الجاري، بزعم تزامنه مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وتنظم هذه الاقتحامات واسعة للأقصى في كل عام، بمشاركة كبار الحاخامات والمستوطنون من مستوطنات الضفة الغربية، والقدس، ومسؤولون عن منظمات "الهيكل".

وتأتي الحملة هذا العام، تحت عنوان، (توقف عن البكاء وابدأ بالبناء)، وتهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى في الذكرى المزعومة.

يذكر ان قوات الاحتلال الصهيوني بدأت مساء الجمعة عدوانًا واسعًا على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وحسب آخر تحديثات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفر العدوان الصهيوني، عن ارتقاء 12 شهيدًا، أبرزهم قائد القطاع الشمالي في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، ومنهم طفلة (5 سنوات)، وسيدة (23 عاماً).