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"المنظمات الفلسطينية الأمريكية" تطلق حملة إلكترونية لوقف العدوان

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

أطلقت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية، اليوم السبت، حملة إلكترونية لوقف العدوان الصهيوني على غزة، وتوفير حماية دولية للفلسطينيين.

العالم-فلسطين

وأعربت الشبكة، في بيان لها، عن استنكارها لهذا العدوان، الذي أدى إلى استشهاد 12 مواطنًا، منهم طفلة، وإصابة العشرات، وأطلقت حملة تواصل مع صناع المحتوى، والدعوة لتوحيد وسم التواصل الاجتماعي "هاشتاغ" تحت عنوان: "أوقفوا الحرب على غزة".

وطالبت الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء.

ولليوم الثاني تواليًا، يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الهمجي على قطاع غزة، والذي بدأه عصر أمس الجمعة باستهداف القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.

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