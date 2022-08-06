انتقادات واسعة لموقف الإمارات من العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم - الأمارات

واكتفت الإمارات بتعليق وحيد على التطورات في غزة، بإصدار سفارتها في تل أبيب بيانا يحذر مواطنيها المتواجدين في الاراضي المحتلة بتوخي الحيطة والحذر خشية من صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية دون أن تدين العدوان الإسرائيلي.

وقالت سفارة الإمارات “تدعو سفارة الدولة في تل أبيب المواطنين المتواجدين في إسرائيل بأخذ الحيطة والحذر وضرورة إتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية”.

كما دعت السفارة مواطنيها المتواجدين في الاراضي المحتلة بالتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة.

وأبرز المغردون بحسب موقع "امارات ليكس" حدة انحطاط مواقف الإمارات وتورطها بالتحالف العلني مع الإحتلال على حساب القضية الفلسطينية وامتناعها عن مجرد الإدانة اللفظية للعدوان على الفلسطينيين.