السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

انتقادات واسعة لموقف الإمارات من العدوان الإسرائيلي على غزة

انتقادات واسعة لموقف الإمارات من العدوان الإسرائيلي على غزة
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

وجه نشطاء عرب وخليجيون على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لموقف الإمارات من العدوان الإسرائيلي الحاصل على قطاع غزة الذي أدى إلى عشرات الشهداء والضحايا المدنيين.

العالم - الأمارات

واكتفت الإمارات بتعليق وحيد على التطورات في غزة، بإصدار سفارتها في تل أبيب بيانا يحذر مواطنيها المتواجدين في الاراضي المحتلة بتوخي الحيطة والحذر خشية من صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية دون أن تدين العدوان الإسرائيلي.

وقالت سفارة الإمارات “تدعو سفارة الدولة في تل أبيب المواطنين المتواجدين في إسرائيل بأخذ الحيطة والحذر وضرورة إتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية”.

كما دعت السفارة مواطنيها المتواجدين في الاراضي المحتلة بالتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة.

وأبرز المغردون بحسب موقع "امارات ليكس" حدة انحطاط مواقف الإمارات وتورطها بالتحالف العلني مع الإحتلال على حساب القضية الفلسطينية وامتناعها عن مجرد الإدانة اللفظية للعدوان على الفلسطينيين.

روابط ذات صلة

دعوات للتظاهر أمام سفارة الاحتلال بالأردن

"المنظمات الفلسطينية الأمريكية" تطلق حملة إلكترونية لوقف العدوان

المجلس الشيعي الاسلامي في لبنان يحذر كيان الاحتلال من اللعب بالنار

سلطة الطاقة بغزة تعلن توقف محطة الكهرباء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مواصلة مفاوضات الغاء الحظر على مستوى الخبراء

ماكرون يخشى على اللبنانيين من "إسرائيل"!

بكين: لن نسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى نظام قانون الغابة

كمال خطيب: خيارنا أن نعيش كرماء أو نكون شهداء

انتقادات واسعة لموقف الإمارات من العدوان الإسرائيلي على غزة

ليبيا تكثف الجهود لتوحيد المؤسسة الأمنية