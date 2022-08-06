كمال خطيب: خيارنا أن نعيش كرماء أو نكون شهداء

العالم- فلسطين

وخلال إحياء الذكرى الـ17 لشهداء مجزرة شفا عمرو، أوضح الخطيب أن الاحتلال لم يعد فيه يمين أو يسار، وما تفعله حكومة الاحتلال في غزة مجزرة بحق الشعب الفلسطيني.

كما أشار إلى أن سماح الاحتلال لآلاف المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بدعوى ما يسمى "خراب الهيكل"، انتهاك لحرمة المسجد بفعل التطبيع والتنسيق الأمني.

من جانبه، أكد القيادي السياسي أسامة السعدي أن مليونيْ فلسطيني في الداخل المحتل، موحدون رغم كل المجازر والحروب والحصار.

وقال السعدي: "الشعب الفلسطيني شعب الجبارين، ونحن أصحاب الأرض، ولن تردعنا المجازر، وسنبقى موحدين من شفا عمرو إلى الطنطورة وأم الفحم وغزة والقدس".

وشدد على أن أهل الداخل المحتل سيكونون في القدس للدفاع عن المسجد الأقصى من مخططات المستوطنين باقتحامه، كما كانوا سابقاً في الشيخ جراح.

يذكر ان قوات الاحتلال الصهيوني بدأت مساء الجمعة عدوانًا واسعًا على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، العدوان أسفر عن استشهاد 12 شخصا بينهم طفلة 5 أعوام وسيدة 23 عامًا و84 إصابة.