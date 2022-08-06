الحراك الشبابي يدعو لإشعال الضفة إسنادًا لغزة

العالم-فلسطين

وحسب ما نشرت "حرية نيوز"، شدد الحراك الشبابي في الضفة على ضرورة إشعال نقاط التماس اليوم السبت، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أنَّ الضفة ستبقى متمسكة بمنهاج المقاومة حتى التحرير.

ودعا نشطاء فلسطينيون إلى دعم المقاومة في ساحات فلسطين كافة، وذلك في أعقاب عدوان الاحتلال على غزة، والذي أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيًّا في غارات جوية متفرقة على القطاع.

بدورها، دعت الناشطة إسراء غنيمات إلى دعم المقاومة، مضيفة: "من ثغر الرباط في القدس إلى ثغر غزة التي لا تنام؛ اختلفت الثغور ودُفعت الأثمان".

وتابعت "هذه غزة التي لا تتخلف، وهذه القدس التي تنتظر أهلها"، عادةً أن "وسام الشهادة أرفع ما يُقلد به مرابط لم يغفل عن سلاحه، ولم تتشتت بوصلته، ولم يجد لذته إلا تحت ظلال السيف، الأسرار التي تتجلى فقط للمجاهدين المصطَفين، نحسبهم على الحق".

ودعت غنيمات لمواصلة الحشد والرباط في المسجد الأقصى والبلدة القديمة وأزقتها والخروج لمؤازرة الفلسطينيين في قطاع غزة، مردفة: "مهما شددوا الإجراءات، فصاحب الحق صوته أعلى، ونفسه أطول، ويقينه أكبر، ولا يجب أن نيأس، فكل خطوة يجب أن يقابلها خطوات".

وبينت أن المقدسيين ينوبون عن الأمة جمعاء، مؤكدة أن هذا يتطلب منا جميعًا دعمًا وإسنادًا للمقدسيين بالأشكال المتاحة كافة، فالمعركة ليست معركتهم وحدهم، ونحن مهما ابتعدنا نبقى في قلب المعادلة.

كما بينت الناشطة سمر حمد، أن غزة اليوم تدافع عما تبقى من شرف الأمة العربية والإسلامية، وتكاد تكون الجيب الوحيد الصامد في وجه موجة الخنوع، "فهنيئا لكل فرد فيها هذا الشرف العظيم".

وقالت "نحن موقنون أن الله لن يترك غزة وحدها، وأنه ناصرهم لا محالة رغم خذلان القريب وتآمر البعيد، ولقد قدر الله أن تكون غزة هي النقطة الحية المضيئة في الأمة ولن تطفأ بإذن الله، رحم الله من ارتقوا، ونصر من خلفهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

يذكر ان قوات الاحتلال الصهيوني بدأت مساء الجمعة عدوانًا واسعًا على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، العدوان أسفر عن استشهاد 12 شخصا بينهم طفلة 5 أعوام وسيدة 23 عامًا و84 إصابة.