حماس: اتفاقيات التطبيع شجّعت الاحتلال على تصعيد العدوان

العالم-فلسطين

وأشار قاسم إلى أن هذه الاتفاقات تشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه ضد شعبنا.

وأكد قاسم، في تصريح صحفي نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لحماس، أن الاحتلال "كان وسيبقى العدو المركزي للأمة، ولا يمكن أن يكون كيانا طبيعيا في الأمة"، مبينا أن القضية العربية ستظل هي القضية المركزية لكل مكونات الأمة.

وطالب جماهير الأمة بأن تُعلي صوتها رفضا للإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وتوحيد جهودها على تنوع مكوناتها من أجل مواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف شعبنا، والأمن القومي العربي، ومصالح كل الأمة.

ويواصل الكيان الصهيوني عدوانه الهمجي على قطاع غزة لليوم الثاني تواليًا، وأعلنت وزارة الصحة حتى الآن استشهاد 12 مواطنا منهم طفلة وسيدة، وإصابة العشرات بجراح متفاوتة، وتدمير عدد من البيوت.