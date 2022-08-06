سرايا القدس تستهدف مطار بن غوريون ومغتصبات الاحتلال برشقات صاروخية

العالم-فلسطين

وضمن عملية «وحدة الساحات».. قصفت سرايا القدس تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ 60 صاروخ رداً على العدوان المتواصل.

وأكدت سرايا القدس قصفها مغتصبة كيسوفيم برشقة صاروخية، وموقع "النصب التذكاري" بعدد من قذائف الهاون.

كما دكت سرايا القدس موقع "إيرز" بعدد من قذائف الهاون، وموقع "فجة" العسكري برشقة صاروخية

وأعلن الإعلام العبري عن إصابة مستوطن جراء سقوط صاروخ في منطقة نيريم في أشكول.

ويأتي استهداف المغتصبة ضمن إطار الرد على جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت "الجهاد الإسلامي" أمس، إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية ردا على اغتيال القيادي بالحركة تيسير الجعبري، في حين أصيب 4 "إسرائيليين".

يذكر ان قوات الاحتلال الصهيوني بدأت مساء الجمعة عدوانًا واسعًا على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، العدوان أسفر عن استشهاد 12 شخصا بينهم طفلة 5 أعوام وسيدة 23 عامًا و84 إصابة.