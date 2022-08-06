تأثير العدوان الاسرائيلي على المشهد السياسي داخل كيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، خلال تغطية خاصة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ورد المقاومة باطلاق الصواريخ، أشار آقبيق الى أن العدوان الاسرائيلي ليس جديدا وقد تم الاعتياد على العدو الصهيوني على ارتكاب مجازره بحق الشعب الفلسطيني بصمت عربي كامل وليس جديدا أن يقصف المنازل السكنية كما فعل سابقا واليوم فهذه عادته بقصف الابرياء والمدنيين رغم انه قوة احتلال ومسؤول عن حماية المدنيين في المناطق المحتلة كون غزة ما زالت محتلة فهي لم تسيطر على الممرات ولا على الاجواء ولا على المياه الاقليميبة.

واعتبر آقبيق ان تلك الارض مازالت ارضا محتلة وانه في عام 2008 عندما اجتمعت الوزراة المصغرة عل ان قطاع غزة هو اقليم معادي وهو مصطلح جديد في القانون الدولي كيف تكون ارض محتلة ويكون اقليم معادي من ان يمارس العدوان على هذا القطاع الذي يعتبر جزءا من فلسطين المحتلة.

هذا وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد كثفت من قصفها بالصورايخ، لتل ابيب والمدنِ والمستوطنات الاسرائيليةِ الاخرى رداً على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الذي ادى الى استشهاد 13شهداء بينهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري وطلفة وامرأة ورجل مسن، واصابة نحو 80 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت سرايا القدس أنّها قصفت تل أبيب وعدة مناطق إسرائيلية بأكثرَ من مئة صاروخ ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة باستمرار.

وادّعى جيش الاحتلال إطلاق ثمانين صاروخاً من غزة، واعترف بسقوط ستة واربعين منها الى الاراضي المحتلة واعتراض ثلاثة وثلاثين صاروخاً.

بدورها تبنت كتائب شهداء الاقصى والوية الناصر صلاح الدين، قصف موقعِ 'ناحل عوز' العسكري ومستوطنة 'كفر عزة' بالصواريخ.

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