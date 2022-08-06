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فلسطين المحتلة.. وزارة الصحة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي الى 13 شهيدا بينهم طفلة واصابة 90 اخرين

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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