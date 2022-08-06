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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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تحالف القوى الفلسطينية بدمشق:هذا العدوان الذي تقوم به الترسانة الصهيونية على غزة يؤكد بشكل لا لبس فيه الطبيعة العدوانية لهذا العدو الغاصب
تحالف القوى الفلسطينية بدمشق:دماء الشهيد القائد تيسير الجعبري وسائر الشهداء هي رافعة قوى المقاومة بقدرتها على مواجهة العدو واسقاط أهدافه
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف مستوطنة نتيف هعتسرا بقذائف الهاون
سرايا القدس تعلن عن قصف مستوطنة "نير عوز" بعدد من قذائف الهاون
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يمنع ادخال الأجهزة التشخيصية إلى مشافي قطاع غزة
استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة والمقاومة ترد باطلاق الصواريخ
فلسطين المحتلة استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة والمقاومة ترد باطلاق الصواريخ
فلسطين المحتلة وزارة الصحة: بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية في كافة المشافي خلال 72 ساعة والساعات القادمة ستكون قاسية وصعبة على المنظومة الصحية
فلسطين المحتلة وزارة الصحة بغزة: نعلن وقف العمل في العيادات الخارجية بالمشافي والعيادات الجراحية لاعطاء الفرصة لاجراء العمليات الطارئة لضحايا العدوان
فلسطين المحتلة وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يمنع ادخال الأجهزة التشخيصية إلى مشافي قطاع غزة
فلسطين المحتلة وزارة الصحة: بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية في كافة المشافي خلال 72 ساعة والساعات القادمة ستكون قاسية وصعبة على المنظومة الصحية
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.