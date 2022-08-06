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تحالف القوى الفلسطينية بدمشق:هذا العدوان الذي تقوم به الترسانة الصهيونية على غزة يؤكد بشكل لا لبس فيه الطبيعة العدوانية لهذا العدو الغاصب

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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تشاهدون الليلة في برنامج مع الحدث... تواصل العدوان على غزة وإستمرار إطلاق صواريخ المقاومة

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