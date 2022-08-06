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سرايا القدس تعلن قصف غرف القيادة والسيطرة في موقع "ناحل عوز" بعشرات قذائف الهاون وتحوله لبقعة نار ضمن الاستمكان المدفعي

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

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